«Мирный договор с Украиной – полная ерунда»: Киев сразу же проигнорирует большинство пунктов

С украинской верхушкой невозможно ни о чём договариваться, потому что они сразу саботируют все принятые соглашения.

Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что главные пункты, от которых Украина отказалась – это те, которые назад уже не вернёшь, то есть неотвратимые пункты. Земли отдали, я имею в виду участок Донецкой области – все, назад уже не вернешь. НАТО провозгласила, что Украину никогда к себе не возьмет, и подпись поставила. Очень трудно на НАТО воздействовать Украине. Это почти необратимый поступок. Вот какие вещи являются ключевыми, потому что необратимы. Все остальное украинская сторона может игнорировать после подписания договора. Мы помним споры вокруг Минска, как все это шло. Просто похерили абсолютно все обещания. Потом Порошенко сказал Путину: я не могу ничего сделать, тут Рада сопротивляется», – напомнил Ширяев.

Он подчеркнул, что украинские депутаты готовы менять свою позицию даже внутри одного избирательного цикла, поэтому полагаться на соглашения с ними нельзя.