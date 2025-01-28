Минобороны РФ призывают «мобилизовать» «Яндекс» и ВКонтакте

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Военными заказами в информационной сфере нужно загружать гражданские компании.

Об этом экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил в интервью «Радио Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сторонник того, чтобы Министерство обороны отдавало заказы наружу обычным предприятиям. Нет ничего секретного в дронах, которые летают и что-то распознают с помощью нейронной сети. Они также могут распознавать и зерно в стадии его готовности, и танки. Мне кажется, что сейчас Министерство обороны не в состоянии привлечь на работу за адекватные деньги тех специалистов, которые готовы это решить», – сказал Клименко.

Он привел в пример компании Илона Маска, которым изначально дал деньги Пентагон.