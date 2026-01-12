Минобороны раскрыло цель удара «Орешником» – но вопросы остались
Спустя три дня Минобороны России раскрыло цель удара комплексом «Орешник» по Западной Украине.
Вопреки первоначальным версиям, это были не подземные газовые хранилища, а Львовский авиационно-ремонтный завод.
«На данном предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории.
Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», – говорится в сообщении.
Это разъяснение, к слову, по-прежнему оставляет вопросы к первоначальной формулировке в пресс-релизе Минобороны об ударе «Орешником» в качестве именно меры возмездия за попытку налета дронов ВСУ на резиденцию российского президента.
Напомним, что комментаторы указывали – подобные цели (как и оказавшиеся нетронутыми газовые хранилища) должны поражаться в ходе СВО в любом случае.
Российский политолог Евгений Минченко замечает, что на Западе второй удар «Орешника» должного впечатления не произвел.
«Пока большой реакции со стороны Европы нет. Просто здесь нет «шоу-элемента». Вот если бы что-то как-то ярко взорвалось, если бы что-то имело символический характер… А так: где-то там прилетела ракета. Да, её невозможно перехватить ПВО, но она не создала картинки масштабных разрушений».
Обозреватель Юрий Баранчик уточняет:
«Мы лупим бешеную собаку, а её хозяина не трогаем. Западный хозяин киевского режима как планировал ввод войск на украинскую территорию, так и планирует».
А вот депутат Верховной рады Александр Дубинский рассуждает, почему удар по ПХГ был бы эффектнее.
«Если ракета при ударе будут снаряжена боевой частью, то (при условии попадания в газовое хранилище) прилегающие территории Польши ждет техногенная катастрофа и землетрясение. Помните недавние в Полтавской области?».
