Министр Лэмми: Не общаться с Путиным — старинная британская традиция

Елена Острякова.  
09.07.2025 21:23
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Руководство Великобритании не будет инициировать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил на заседании комитета по иностранным делам британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Великобритании не будет инициировать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом министр...

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«Это решение должен принимать премьер-министр, но я считаю, что наша дипломатия — это дань уважения нашей стране. Она остается межпартийным вопросом, поэтому я отдаю должное своим предшественникам, их работе по Украине.

Предыдущие премьер-министры не считали, что разговор с Владимиром Путиным с его империалистическими амбициями и агрессией, которые уносит жизни, принесет какую-нибудь пользу. Сейчас ситуация может измениться. Он может занять другую позицию. Но это было их мнение, и я не думаю, что оно изменится в данный момент», – высказался Лэмми.

Он высоко оценил миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, но отметил, что слово «прекращение» не уместно в отношении американской помощи Украине, потому что обмен разведданными не прекратится. Зато Европа, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея могут подержать Украину.

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