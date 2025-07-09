Министр Лэмми: Не общаться с Путиным — старинная британская традиция
Руководство Великобритании не будет инициировать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил на заседании комитета по иностранным делам британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это решение должен принимать премьер-министр, но я считаю, что наша дипломатия — это дань уважения нашей стране. Она остается межпартийным вопросом, поэтому я отдаю должное своим предшественникам, их работе по Украине.
Предыдущие премьер-министры не считали, что разговор с Владимиром Путиным с его империалистическими амбициями и агрессией, которые уносит жизни, принесет какую-нибудь пользу. Сейчас ситуация может измениться. Он может занять другую позицию. Но это было их мнение, и я не думаю, что оно изменится в данный момент», – высказался Лэмми.
Он высоко оценил миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, но отметил, что слово «прекращение» не уместно в отношении американской помощи Украине, потому что обмен разведданными не прекратится. Зато Европа, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея могут подержать Украину.
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