Минимальные интересы России: выйти на рубеж Одесса – Николаев – Харьков

Анатолий Лапин.  
21.02.2025 13:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Для России крайне важно занять те рубежи, которые позволят контролировать серединную часть Украины.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

Для России крайне важно занять те рубежи, которые позволят контролировать серединную часть Украины. Об этом...

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«Я полагаю, что наши интересы минимум — это выйти на рубеж Одесса, Николаев, Харьков. Это позволяет контролировать ситуацию во внутренней Украине и обеспечить наши интересы на юге, включая Приднестровье. Да, это и есть гарантия. Ну а программа максимум, я думаю, тоже где-то в кулуарах уже обсматривается. Это Украина образца 1939 года, без западных областей…

Я думаю, что все-таки в ходе этих переговоров боевые действия не стихнут. А, возможно, они даже приобретут ожесточенные формы ввиду того, что Зеленский попытается доказать, что он не лох, как он говорит всем», – заявил Матвийчук.

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