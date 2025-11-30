Миндичгейт разлагает ВСУ похлеще российского ИПСО – укро-эксперт

Игорь Шкапа.  
30.11.2025 17:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 444
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Громкий коррупционный скандал с участием друга Владимира Зеленского, его бежавшего из страны бизнес-партнера Тимура Миндича демотивирует украинскую армию продолжать войну.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий поинтересовался, как «позиция хромой утки» будет отражаться на войне.

«Сам по себе Миндичгейт – это похлеще любого российского ИПСО. Вот в лес далеко ходить не надо. Когда люди видят, что, проливаем кровь и кладём головы за то, чтобы кто-то имел возможность сидеть  на золотом унитазе и кирпичи упаковок баксов. Это  сильнейшие деморализующие факторы», – опасается политтехнолог.

Он напомнил, с чего началось разложение российской императорской армии в Первую мировую войну.

«Как, на чём строили пропаганду большевики? Министры и капиталисты, буржуазия наживаются на крови простых солдат, матросов и так далее, а вы гниёте в окопах, кормите в шей. Вот с этого всё начиналось. Это может и для мотивации ВСУ иметь самые печальные последствия», – предупреждает Золотарев.

