Миндича могут использовать для принуждения Зеленского к продолжению войны – Бортник

Игорь Шкапа.  
11.11.2025 17:48
  (Мск) , Киев
Уголовное дело против близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича не обязательно будет использоваться для принуждения к миру.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все думают, что Украину будут принуждать к мирным переговорам. Но я хочу подчеркнуть нашим зрителям, что Украину могут принуждать не принимать участие в мирных переговорах. Тут работают две партии в разные стороны одновременно. Всё это сплелось, сплелось воедино», – сказал укро-эксперт.

Он считает, что это уголовное дело будет сложно довести до конца, но признает, что имеющиеся у НАБУ записи, получившие в СМИ название «пленки Миндича», могут содержать компромат против Зеленского.

«Ели дальше это раскручивать, потом в эти плёнки вставлять каких-то людей, которые будут называть президента Украины и его ближайшее окружение, это может иметь эффект «кольчужного скандала», после которого Кучма потерял часть поддержки со стороны Запада, в частности американской поддержки», – отмечает Бортник.

По его словам, идет борьба между так называемой «антикоррупционной вертикалью» и частью политических элит за контроль над властью внутри государства.

«Сейчас она перешла в ядерную фазу, когда уже ведутся открытые публичные бомбардировки репутации друг друга», – добавил политолог.

