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Российское общество не понимает, почему в ходе СВО под денацификацию не попадает киевская верхушка, стоящая за организацией терактов и военных преступлений.

Об этом на Ливадийском форуме заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы бережем руководство Украины, не понятно никому. Их жизням, деньгам, семьям, ничего не угрожает. На все остальное им наплевать – на всякие Авдеевки. Они поставлены управлять проектом», – сказал Михеев.

Положение России в СВО он охарактеризовал как «оборону с попыткой контрударов на некоторых участках».

«Одна из главных причин – внутренняя неопределенность. Постоянное шараханье – если мы не с Западом, то с Востоком, или с Югом… Двойственность положения. Представьте: Воюем с Гитлером, и такая мысль – а, может, с ним заключить сделку зерновую? И параллельно через Швецию что-то продавать? Деньги же идут!» – сказал Михеев.

По его словам, такой подход «разъедает остальные стратегические целеполагания».

«Ну, уважаемые люди, как им не позволить…. Где золотой телец – главный божок, там будет или все продано, или сгниет», – сказал Михеев.

Он также раскритиковал постоянные оправдания за удары по Украине.