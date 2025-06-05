Михеев: В России никто не понимает, почему бережём руководство Украины

Виктор Орлов.  
05.06.2025 12:02
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Россия, Спецоперация


Российское общество не понимает, почему в ходе СВО под денацификацию не попадает киевская верхушка, стоящая за организацией терактов и военных преступлений.

Об этом на Ливадийском форуме заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское общество не понимает, почему в ходе СВО под денацификацию не попадает киевская верхушка,...

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«То, что мы бережем руководство Украины, не понятно никому. Их жизням, деньгам, семьям, ничего не угрожает. На все остальное им наплевать –  на всякие Авдеевки. Они поставлены управлять проектом», – сказал Михеев.

Положение России в СВО он охарактеризовал как «оборону с попыткой контрударов на некоторых участках».

«Одна из главных причин – внутренняя неопределенность. Постоянное шараханье – если мы не с Западом, то с Востоком, или с Югом… Двойственность положения. Представьте: Воюем с Гитлером, и такая мысль – а, может, с ним заключить сделку зерновую? И параллельно через Швецию что-то продавать? Деньги же идут!» – сказал Михеев.

По его словам, такой подход «разъедает остальные стратегические целеполагания».

«Ну, уважаемые люди, как им не позволить…. Где золотой телец – главный божок, там будет или все продано, или сгниет», – сказал Михеев.

Он также раскритиковал постоянные оправдания за удары по Украине.

«Чуть что, начинаем оправдываться. «Запустили, потому что там военные объекты….»  Какая разница? У нас стоит задача, ее надо достичь!» – сказал Михеев.

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