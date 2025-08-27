Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Высказывания представителей Украины и Евросоюза полностью обесценивает договоренности, которые были достигнуты между президентами США и России во время саммита на Аляске.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive завил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.