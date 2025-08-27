МИД России: Зачем нам такая «сделка» по Украине?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не примет вариант завершения конфликта на Украине, если не будут достигнуты ее цели СВО и устранены первопричины конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive завил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.