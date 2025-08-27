МИД России: Зачем нам такая «сделка» по Украине?

Анатолий Лапин.  
27.08.2025 12:50
  (Мск) , Киев
Политика, Россия, Украина


Россия не примет вариант завершения конфликта на Украине, если не будут достигнуты ее цели СВО и устранены первопричины конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive завил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как только начались разговоры о прекращении огня, западные страны, европейские страны и Украина, как мы сейчас видим, президент Зеленский, начали говорить об укреплении обороноспособности Украины, о поставках большего количества оружия в Украину, о милитаризации Украины. Возникает вопрос, зачем это России, что нам с этого?

Что мы выиграем, если согласимся на такое прекращение огня, когда Украина, которая сейчас находится в очень тяжелом положении на фронте, истощена, и у которой, конечно, очень мало людей.

Если у Украины будет такая передышка, когда она сможет перевооружиться, залечить раны и получить новое оружие, зачем это России? Конечно, для нас неприемлемо соглашаться на такую сделку, при которой Украина будет продолжать милитаризироваться…

Мы всегда говорили, что предпочли бы дипломатический путь любому. И мы были бы готовы в любой момент остановиться, чтобы устранить первопричину этого конфликта. И речь идет о коренных причинах, о которых мы говорим, что хотим достичь целей нашей специальной военной операции, и ни о чем больше», – заявил Полянский.

