МИД Германии: Первое требование – остановить наступление Путина!
«Честные переговоры» по Украине возможны только в случае, если Россия остановит наступление армии в зоне СВО.
Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы приветствуем любую инициативу, которая будет предпринята, чтобы перейти в переговорный режим. Но первое требование – чтобы Владимир Путин прекратил свою агрессивную наступательную войну против Украины, чтобы мы пришли к прекращению огня, без каких-либо предварительных условий, и чтобы тогда можно было вести честные переговоры», – сказал немец.
Он заявил, что Украина не должна оказаться в российской зоне влияния.
«Это должна быть архитектура безопасности, которая, во-первых, гарантирует, что Украина сможет безопасно жить в будущем… Должно быть ясно, что Украина может сохранить свой суверенитет».
Министр требует, чтобы в подготовке соглашения по Украине участвовали украинцы и европейцы.
«Все, что происходит сейчас, требует, чтобы мы также были вовлечены в соответствующие размышления, потому что мы живем здесь, в Европе, мы на стороне Украины», – заявил Вадефуль.
