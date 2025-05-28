Мерц ввергнет Германию в войну, выполняя заказ глобалистов – Вилкерсон
Российские солдаты уже убивают солдат стран-членов НАТО – это знают все, но конфликт пока контролируется. Он рискует выйти из-под контроля, если Германия примет решение передать Украине свои дальнобойные ракеты «Таурус».
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Опасность, по его мнению, в том, что новый канцлер ФРГ, похоже, готов пойти на это, отбивая свои вложения в бизнес глобалистов из «BlackRock». Именно эта транснациональная компания по факту владеет большинством активов на Украине – и может все потерять в случае победы России.
«НАТО теперь является полноправным участником этой войны, как и было всегда. И Путин все это время тоже убивал членов НАТО. Он сказал, что знает, кто там находится. И он убивал наших людей, убивал немецких солдат, шведских солдат, и он знает, его разведка тоже хороша.
Он знает, что убивает их, мы знаем, что он их убивает, но пока это не привело к расширению войны до такой степени, что она выйдет из-под контроля», – рассуждал он.
«Ракета «Таурус» может привести к этому, и Мерц ведет себя так, будто не знает этого, или знает и хочет этого. Меня это просто сбивает с толку, если только он не вкладывает свои деньги в BlackRock, и не думает, что они будут приносить ему беспрецедентную прибыль», – заключил Вилкерсон.
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