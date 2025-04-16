Мерц готов и способен начать Третью мировую – немецкий политик

Елена Острякова.  
16.04.2025 00:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрирует крайнюю агрессию и звериную русофобию.

Об этом немецкий политик Ольга Петерсен заявила в интервью ютуб-каналу «Утро добрым не бывает», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрирует крайнюю агрессию и звериную русофобию. Об этом немецкий...

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«Фридрих Мерц уже достаточно заработал и либо не суверенен в своих решениях, либо искренне воинственно настроен. Может быть, чтоб получить какой-то реванш, закрыть какой-то гештальт или что-то иное. Но если этого человека не остановить, не остановить его агрессивную риторику, то, я думаю, готовность начать Третью мировую у него наблюдается», – сказала Петерсен.

Лидер ХДС Фридрих Мерц, который готов предъявить Москве ультиматум о прекращении боевых действий и поставить украинской стороне крылатые ракеты Taurus, чтобы бить ими в глубь России, включая Крымский мост, занимает высокую должность в американском инвестфонде BlackRock, скупившем половину сельхозугодий на Украине.

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