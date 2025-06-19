«Меня не волнует, что они говорят»: Трамп планирует вторжение в Иран, игнорируя отчеты разведки

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Скандалом завершился эфир на американском кабельном канале MSNBC. Заместитель главы комитета Сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что разведка США не обнаружила доказательств работы Ирана над созданием ядерной бомбы.

По его словам, Национальная разведка США не располагает сведениями о возобновлении работы Ирана над созданием ядерного оружия. Он напомнил, что еще в марте директор ведомства Тулси Габбард заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы».

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«И в понедельник на этой неделе мы получили подтверждение, что разведданные не изменились», — сказал Уорнер в эфире.

Сенатор раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Ирана, отметив, что глава Белого дома игнорирует все данные разведки.

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — отметил сенатор.

Он также признался, что «не имеет ни малейшего представления» о том, что Вашингтон собирается предпринять в ситуации с Ираном.

«Я заместитель председателя комитета по разведке, и если у меня нет ни малейшего представления, то что известно американскому народу?» — задался вопросом Уорнер.

Свой законопроект, запрещающий Трампу одобрение атаки на Иран подал в Конгресс и левый сенатор Берни Сандерс.

Когда самому Трампу журналисты напомнили о заявлении Габбард по поводу ядерной программы Ирана, глава Белого дома отмахнулся от этого в своем фирменном стиле.

«Меня не волнует, что она сказала, я думаю, они были очень близки к тому, чтобы создать ядерное оружие», — раздраженно ответил Трамп.

Тем временем, как пишет Wall Street Journal, Трамп уже якобы утвердил план военного удара по Ирану, но пока не отдал приказ о приведении его в действие, сообщили осведомленные источники WSJ.

По их словам, глава Белого дома все еще ожидает, что Тегеран в ближайшее время откажется от ядерной программы. По информации издания, в случае атаки главной целью США станет иранский завод по обогащению урана в Фордо. Он скрыт под горой и, как полагают военные эксперты, находится вне досягаемости любых бомб, кроме самых мощных.

В то же время, по данным портала Axios в Белом доме, перед началом операции Трамп хочет получить от военных гарантии, что противобункерные бомбы, которые есть у США, смогут уничтожить этот завод. Также президент намерен ограничиться точечными ударами и не втягиваться в затяжную войну на Ближнем Востоке, добавили собеседники Axios.

Bloomberg также уверен, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни.

Сам Трамп публично сохраняет неопределенность по этому вопросу. Накануне перед совещанием с военным командованием в Ситуационном центре Белого дома Трамп заявил журналистам, что окончательное решение по поводу действий в отношении Ирана еще не принято, но «есть идеи, что делать».

«Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до того, как оно должно быть принято, потому что все меняется, особенно во время войны», — зачем-то похвастался американский президент.

И добавил, что не «не хочет вмешиваться» в конфликт с Ираном, но у Тегерана не должно быть ядерного оружия.

На фоне такого “гениального” подхода к планированию военных операций совсем не удивляет демонстративное невежество сенатора-республиканца Тома Круза, который бравировал в нашумевшем интервью Такеру Карлсону своим полным невежеством относительно Ирана – страны, в которой Круз намеревается силой сменить режим.

Все эти маневры подозрительно напоминают историю 2003 года с «белым порошком из Ирака», капсулами с которым размахивал с трибун тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл, оправдывая военную интервенцию против режима Саддама Хусейна. Как выяснилось похже, то была намеренная ложь и провокация.