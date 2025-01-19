Менее чем через полгода начнутся бои за Днепропетровск и Харьков – ВСУшник

Никаких переговоров не будет, пока наступление русских не остановится, в Москве настроены по максиму – вплоть до полного поглощения Украины.

Об этом на канале «Альфа медиа» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно согласен, [что 2025 год будет более жёстким и ждать заморозок нет смысла]. Этот популистический хайп, который был поднят – за один день Трамп обещал закончить войну, теперь уже прогнозируют сто дней, кто-то говорит полгода. Предпосылок к тому, чтобы противник застопорился, нет. То есть, если мы сможем остановить противника через месяц каким-то чудом, условно, тогда будет какое-то обоснования начала переговоров. Если этого не будет через месяц, два или полгода – противники играет на все, они пошли ва-банк, это факт. Они видят замешательство в администрации Трампа, который наговорил очень много, что с этим делать дальше, они не знают. Это тоже рычаг давления, естественно, они его будут далее использовать», – сказал «Историк».