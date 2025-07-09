Мазохизм от МИД Украины: Нам повезло стать испытательным полигоном для западного оружия

Война для Украины якобы полезна приобретенным опытом.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда война – это горе, трагедия, но есть другая сторона медали. Она для нас дает большие преимущества с точки зрения нашего приобретенного опыта. Если брать оборонную сферу или оборонную промышленность, мы – та страна, которая может тестировать произведенные продукты на поле боя.

А это означает качество, это означает передовые технологии, и наши партнеры это понимают. И они уже воспринимают Украину как контрибьютора, как страну, которая вносит существенный вклад в общее пространство безопасности, трансатлантическое, европейское», – похвалился Сибига.