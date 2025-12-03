Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия выигрывает битву за общественное мнение. Причем, в первую очередь, в могущественных США, от которых только и зависит реальная помощь Украине.

Об этом в эфире телеканала «SkyNews» заявил британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он не до конца согласился с мнением телезрителя, что «коррупционный скандал и мирный план из 28 пунктов стали переломным моментом, который полностью склонил чашу весов в пользу России».

«Я не думаю, что чаша весов так уж сильно склонилась. Но она действительно склоняется. Лучшая фраза, которую я знаю по этому поводу: русские, безусловно, выигрывают в информационной войне, потому что они создали нарратив о том, что их победа неизбежна. Вопрос только в том, сколько времени это займёт и сколько разрушений это принесёт. И что они продвигаются вперёд и побеждают в войне», – прокомментировал Кларк.