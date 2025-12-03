«Маятник качнулся в сторону России» – британский профессор

Максим Столяров.  
03.12.2025 16:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 482
 
Россия выигрывает битву за общественное мнение. Причем, в первую очередь, в могущественных США, от которых только и зависит реальная помощь Украине.

Об этом в эфире телеканала «SkyNews» заявил британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он не до конца согласился с мнением телезрителя, что «коррупционный скандал и мирный план из 28 пунктов стали переломным моментом, который полностью склонил чашу весов в пользу России».

«Я не думаю, что чаша весов так уж сильно склонилась. Но она действительно склоняется. Лучшая фраза, которую я знаю по этому поводу: русские, безусловно, выигрывают в информационной войне, потому что они создали нарратив о том, что их победа неизбежна.

Вопрос только в том, сколько времени это займёт и сколько разрушений это принесёт. И что они продвигаются вперёд и побеждают в войне», – прокомментировал Кларк.

«Да, маятник качнулся в сторону России, но что важнее, они выигрывают битву за общественное мнение в США, а не в Европе», – добавил британец.

Все новости за сегодня



