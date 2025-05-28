Массовые налёты дронов ВСУ прокладывают в нашей системе ПВО коридор для Таурусов – эксперт
Массовые атаки БПЛА по европейской части России говорят о прощупывании коридоров в нашей системе ПВО для запуска дальнобойных ракет «Taurus».
На это указал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Атаки БПЛА по европейской части России — это изучение наших ПВО и систем РЭБ: где расположены, где коридоры. Taurus – это хорошая ракета, с минимальной дальностью 300 км и максимальной 550 км. Суть в том, что это высокоточное оружие специально разрабатывалось для уничтожения большой площади с живой силой и техникой, для ударов по пунктам управления.
То, что они анонсируют ракеты, означает их вероятное нахождение на территории Украины и готовность к применению, точно так же, как говорили по поводу F-16», – отметил он.
По словам эксперта, страны НАТО изначально проверяют реакцию на появление нового оружия на Украине, а после применяют открыто. Так было с первым дальнобойным оружием в зоне СВО – САУ CAESAR, затем — Javelin, HIMARS, Storm Shadow. Теперь Taurus.
«Кто их будет обслуживать? Мы говорили: любая западная техника большой сложности имеет свои особенности в обеспечении полётного задания, программирования и так далее. Это могут быть только специалисты, либо союзники той страны, которая использует эту ракету, и они обучены на ней работать.
Хохлов туда не подпустят. «Село и люди» там не нужны, пусть отдыхают. Надо понимать, что ФРГ поставляет или уже поставила эти ракеты со своими специалистами. Пусть это наёмники, то есть «дикие гуси», или штатные натовские, к чему я больше склоняюсь, потому что они имеют полностью всю конфигурацию полётных заданий. И при помощи БПЛА они изучают наши системы ПВО, проводят массированные атаки, чтобы понять, за какой промежуток времени они смогут разрядить нашу ПВО», – подчеркнул Киселёв.
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