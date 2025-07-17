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ЕС готовится нанести удар по России в рамках программы «Европейский щит», предложенной бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом бывший министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы развиваем возможности для точного конвенционального удара по России. Надеюсь, он будет возможен через 10-15 лет без помощи наших американских друзей», – сказал Шмидт

Он похвастался тем, что Германия размещает войска в Прибалтике.