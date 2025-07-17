Маски сброшены: В ЕС признали, что готовят конвенциональный удар по России без помощи США
ЕС готовится нанести удар по России в рамках программы «Европейский щит», предложенной бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Об этом бывший министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы развиваем возможности для точного конвенционального удара по России. Надеюсь, он будет возможен через 10-15 лет без помощи наших американских друзей», – сказал Шмидт
Он похвастался тем, что Германия размещает войска в Прибалтике.
«Мы делаем все, что в наших силах. Германия отправляет 5 бригад в Литву. Такого в Европе не было даже 20 лет назад. Другие страны делают то же самое на восточном фланге в Польше. Немецкие войска в Прибалтике – это было бы немыслимо еще 20 лет назад. Теперь их приветствуют, и это хорошо», – доволен экс-министр.
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