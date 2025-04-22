Марков разглядел будущие «выгоды России» от перемирия «даже на весьма плохих для нас условиях»

Вадим Москаленко.  
22.04.2025 19:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Москва может пойти даже на не самые выгодные условия перемирия, чтобы добиться сделки с США на других направлениях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва может пойти даже на не самые выгодные условия перемирия, чтобы добиться сделки с...

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«Я думаю, что мы хотим все-таки подыграть Трампу в том, чтобы перемирие было объявлено. Потому что если мы объявляем перемирие даже на весьма плохих для нас условиях, это перемирие дает возможность американцам полностью прекратить новые военные поставки, после того, как закончатся Байденские. Это существенно будет ослаблять украинскую армию.

Кроме того, это дает возможность нам начать слом санкций против России, которые не дают все-таки развиваться. И помогает в разрешении каких-то других вопросов, которые у нас могут возникнуть, если Америка все-таки великая держава», – рассуждал Марков.

Он утверждает, что такое перемирие может продлиться не очень долго и будет использовано российской армией в качестве передышки.

«При этом из этого перемирия мы можем потихоньку начинать выходить, условно говоря, уже к июню-июлю. Да и сама украинская сторона не в состоянии будет его контролировать все свои боевые действия, в частности, подразделения неонацистов», – добавил Марков.

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