Мандраж в Киеве: Скоро прилетит ответка от Трампа –

Анатолий Лапин.  
24.04.2025 15:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Украина ставит крест на помощи от США.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ставит крест на помощи от США. Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия...

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«Скоро, прилетит ответка со стороны Трампа, я предполагаю, что это будет какое-то антикоррупционное расследование, санкционный пакет, аудит помощи, этого можно ожидать в ближайшее время как ход со стороны Вашингтона. Но, я думаю, дверьми сейчас еще не хлопнули, то есть этот момент не наступил.

Для Украины же отказ от того мирного плана Трампа по сути означает то, что мы лишаемся, окончательно ставим крест на американской военной и финансовой помощи. Но те, кто рассказывает о том, что мы можем и сами, – да, есть примеры, когда страны и сами… Но с кем мы остаемся? С европейцами? Ну, чтобы вы понимали, Соединённые Штаты – это было 70-75% военной и финансовой помощи. Макрон, который много и красиво говорит о поддержке Украины, демонстрирует ястребинную натуру, но это говорение. Если мы посмотрим объем военной помощи второй экономики Европы, это 4% от того, что давали Соединенные Штаты Америки, 4 миллиарда на фоне 112 миллиардов военной и финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов», – говорит Золотарев.

Последствием этого, по словам эксперта, будет потеря новой территории и более худшие условия при следующих переговоров для Украины.

«Опираясь на Европу, не в тех кондициях, она не закроет потребности, а значит, мы рискуем уже во второй половине года столкнуться с последствиями, то есть полной ложкой дегтя. Чем это может быть? Полная оккупация, потеря Донбасса, окончательная? Ну, это пусть военные эксперты рассказывают, как это может быть. Но у меня настроение отнюдь не радужное, потому что продолжение войны — это новые потери, это потери территорий и условия, которые будут гораздо хуже, ибо собственных ресурсов и потенциала вести самостоятельную войну, у нас с этим все плохо», -резюмировал политолог.

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