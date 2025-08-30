Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Когда Владимир Зеленский стал президентом, с ним произошла чудовищная метаморфоза – он предал своих родителей.

Об этом заявил сбежавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов (объявлен в розыск в РФ за призывы подрывать российские газопроводы), передает корресопндент «ПолитНавигатора».

«Зеленский родился в русскоязычном регионе, сотрудничал с Москвой, выступал. Он был хороший еврейский мальчик. И на скрипке играл, и на гитарке играл, декларировал стихи. Отличный мальчик, которого воспитали родители хорошо, как маленького еврейчика. И он это всё отлично воплощал в жизнь. Но когда он стал президентом, с ним произошла чудовищная метаморфоза. Он взял не свои цвета, не свою природу. Он пошёл против родителей, он прошёл против памяти людской. И в результате это превратилось вот в эту вакханалию, что и дало повод для войны. Ну, снос памятников, мы сейчас опять вспоминаем русский язык», – сказал миллионер.

Он поставил в пример Израиль, где не запрещают арабский язык.