Максим Невенчанный: «Другая Украина» продолжает имитацию, как и ОПЗЖ

Организация «Другая Украина», которую запустил в России оказавшийся на свободе по обмену на террористов запрещенного «Азова» Виктор Медведчук, повторяет ошибки ОПЗЖ.

Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думал, что у Медведчука после ареста должна быть немного другая позиция, и был очень неприятно удивлён, что там, в основном, была имитационная работа. Мы с моей супругой, был французский журналист Адриан Боке, который разоблачал «Бучу», он был участником этих свидетельств, мы с ним записали интервью и должны были дать с его участием конференцию. Предполагалось, что мы расскажем, что это было инсценировкой и т.д.

Но по указанию руководства «Другой Украины» сказали, что этого делать не нужно. И все наши активные работы по разоблачению украинской пропаганды, попытки представить, что РФ находится на правильной стороне истории, и чтобы говорили об этом не россияне, а именно украинцы, имеющие определённый статус, я как депутат. …Необходимо было просто сидеть и имитировать.

До сих пор существует эта организация, не хочу говорить о тех людях, я их понимаю, людям просто надо жить. Они сидят и молчат. И, к сожалению, от этой организации не требуется никакой активной работы», – сказал Невенчанный.

Он привел еще один пример.

«Диана Панченко, которая начала заниматься  освобождением украинцев, собственно, то, что Медведчуку и организации стоило бы делать – вещать на всех площадках, в том числе ООН. Вместо этого многие, в том числе Виктор Владимирович, начали, к сожалению, это пресекать, ругать и натравливать всех сторонников. Говорить, что Диана, которая подаёт списки в ООН, и их Дмитрий Полянский озвучивает в ООН, – «Диана работает на Зеленского». Странно, почему? Видимо, потому что кто-то проявляют активную позицию, а все должны молчать», – рассказал экс-депутат.

