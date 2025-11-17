Макрон видит в своём сменщике лютого заукраинца – и обещает окончание войны до 2027 года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кандидат, который сменит нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона на его посту, возможно, столкнувшись с реальностью, будет куда более решительным в поддержке Украины.

Об этом сам Макрон заявил на пресс-конференции в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Журналисты спросили, будет ли помогать Украине его преемники после окончания президентских полномочий.