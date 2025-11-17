Макрон видит в своём сменщике лютого заукраинца – и обещает окончание войны до 2027 года

Константин Серпилин.  
17.11.2025 17:45
  (Мск) , Париж
Просмотров: 480
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Кандидат, который сменит нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона на его посту, возможно, столкнувшись с реальностью, будет куда более решительным в поддержке Украины.

Об этом сам Макрон заявил на пресс-конференции в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты спросили, будет ли помогать Украине его преемники после окончания президентских полномочий.

«Знаете, каждый день – это работа, и я думаю, что мы мира достигнем раньше 2027 года. Мы понимаем, что произошло в феврале 2022 года. Если Украина не будет сильной, Россия нарушит все свои обязательства. Поэтому Франция поддерживает.

И кандидат, который придёт, может быть даже более решительным в поддержке Украины. Когда сталкиваешься с реальностью, то реальность как раз меняет взгляды», – вещал в ответ Макрон.

