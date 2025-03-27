Макрон собрался выстроить личную диктатуру на французских гробах из Украины – политолог

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Президент Франции Эмманюэль Макрон ради спасения своего политического существования может ввести войска на территорию Украины, прекрасно отдавая себе отчёт, что отправляет на верную смерть собственных граждан.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Франция больше всех кричала, что мы пришлём миротворцев, потом начали говорить, что не пришлём. У меня есть версия, хотел бы ошибиться. У Макрона очень скоро может снова начаться серьёзный конфликт с парламентом. Под ним сейчас очень серьёзно шатаются основы внутри Франции. Макрон, конечно, может летом снова распустить парламент, объявить досрочные выборы, но на них он точно получит парламент, который может быть антимакроновским по своей сути и сможет осуществить идею импичмента. Он этого категорически не хочет, поэтому идёт на откровенную авантюру. Он может послать войска в Украину (уже не миротворцы, сегодня речь о полноценных войсках), чудесно понимая, что как только в местоположение, казарму прилетит российская ракета, а французские войска станут мишенью для российских ракет. Как только во Францию придут первые гробы, то сразу же Макрон в порыве гнева может объявить чрезвычайное положение, может объявить военное положение во Франции и прочие моменты, которые позволят ему игнорировать парламент и своих оппонентов и стать на определённое время диктатором под этим соусом», – предположил Бондаренко.