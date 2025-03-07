Макрон объявил о новой схеме ввода войск на Украину
ЕС рассмотрит возможность заменить Украине гарантии НАТО.
Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Глава Франции рассказал, что вместе с британским премьером и канцером Германии обсудил «идею последовательности».
«Идея о том, чтобы мы сначала подошли к перемирию, которое позволило бы проводить измерения и проверки, перемирию в воздухе, на море и в гражданской инфраструктуре, которое затем могло бы позволить обсудить, что представляют собой гарантии безопасности в широком смысле, начиная от усиления украинской армии и заканчивая вооруженными силами, присутствием европейских или неевропейских сил на украинской земле, вплоть до других видов гарантий. В этом качестве я пригласил всех коллег, которые хотели бы принять в нем участие, на встречу, которая состоится в Париже 11 марта, с нашими начальниками генеральных штабов…
Это механизмы, подобные членству в НАТО. Несколько стран предложили механизмы статьи 5 или солидарности. До сих пор Соединенные Штаты Америки отказывались от всех этих механизмов натовского типа. И поэтому есть еще одна категория, которая заключается в развертывании по полностью национальным решениям ряда армий. Не на линии фронта, не на оккупированной территории, но на следующий день после установления мира в совершенно спокойных районах их армий, чтобы полностью обезопасить, что поставит стратегическую подпись и создаст фактическую солидарность стран-членов НАТО.
И таким образом это одна из схем, которая была отработана во франко-британском формате, распространена на другие несколько стран. Для всех условиям является характер американской поддержки. И поэтому будут проведены первые предварительные обсуждения всего этого спектра вариантов с начальниками штабов всех союзных армий», – заявил Макрон.
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