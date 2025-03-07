Макрон объявил о новой схеме ввода войск на Украину

Анатолий Лапин.  
07.03.2025 08:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина, Франция


ЕС рассмотрит возможность заменить Украине гарантии НАТО.

Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС рассмотрит возможность заменить Украине гарантии НАТО. Об этом на брифинге по итогам экстренного...

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Глава Франции рассказал, что вместе с британским премьером и канцером Германии обсудил «идею последовательности».

«Идея о том, чтобы мы сначала подошли к перемирию, которое позволило бы проводить измерения и проверки, перемирию в воздухе, на море и в гражданской инфраструктуре, которое затем могло бы позволить обсудить, что представляют собой гарантии безопасности в широком смысле, начиная от усиления украинской армии и заканчивая вооруженными силами, присутствием европейских или неевропейских сил на украинской земле, вплоть до других видов гарантий. В этом качестве я пригласил всех коллег, которые хотели бы принять в нем участие, на встречу, которая состоится в Париже 11 марта, с нашими начальниками генеральных штабов…

Это механизмы, подобные членству в НАТО. Несколько стран предложили механизмы статьи 5 или солидарности. До сих пор Соединенные Штаты Америки отказывались от всех этих механизмов натовского типа. И поэтому есть еще одна категория, которая заключается в развертывании по полностью национальным решениям ряда армий. Не на линии фронта, не на оккупированной территории, но на следующий день после установления мира в совершенно спокойных районах их армий, чтобы полностью обезопасить, что поставит стратегическую подпись и создаст фактическую солидарность стран-членов НАТО.

И таким образом это одна из схем, которая была отработана во франко-британском формате, распространена на другие несколько стран. Для всех условиям является характер американской поддержки. И поэтому будут проведены первые предварительные обсуждения всего этого спектра вариантов с начальниками штабов всех союзных армий», – заявил Макрон.

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