Макрон: Хорошо, что у Трампа не вышел быстрый мир – теперь можно отвоёвывать территории

Константин Серпилин.  
02.10.2025 18:19
  (Мск) , Копенгаген
Просмотров: 178
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Нужно воспользоваться сменой риторики Дональда Трампа, чтобы с новой силой начать финансировать украинскую хунту и пичкать Киев оружием.

Об этом на саммите в Копенгагене заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно воспользоваться сменой риторики Дональда Трампа, чтобы с новой силой начать финансировать украинскую хунту...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В начале года мы боялись, что наступит очень быстрый мир, и у нас были сомнения касательно уровня поддержки со стороны США. Теперь мы создали «коалицию желающих», и это большое достижение последних месяцев, это обязательство на следующий день после мирного договора или прекращения огня, чтобы иметь прочный и долгосрочный мир.

Это важно, с точки зрения поддержки украинской армии и уровня обязательств, которые мы готовы предоставить.

Во-вторых, нам коллективно удалось возобновить взаимодействие с США. И заявление президента США на прошлой неделе являются огромным изменением. Сравните с тем, что вы слышали в Овальном кабинете несколько месяцев назад!

Трамп предпринял несколько инициатив, чтобы установить контакты с Путиным и сесть за стол переговоров. И теперь ясно: когда Путин говорил, что готов вести переговоры о мире, он не был искренним приверженцем», – вещал Макрон.

В связи с этим он призвал усилить «допомогу» Киеву.

«Поэтому ключевыми моментами сейчас являются, во-первых, наращивание и расширение поддержки Украины, помощь с системами ПВО. Во-вторых, уровень инноваций беспилотных систем очень впечатляет, и Зеленский чётко обозначил уровень поддержки и финансирования, в которых они нуждаются. И это один из лучших способов точно изменить ситуацию и вернуть некоторые территории.

И в-третьих, ракеты большой дальности. Поэтому давайте сосредоточимся на этих трёх категориях. Это общее финансирование по этим трём вопросам, необходимо ускорить как проекты, так и их реализацию», – призывал французский петух.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить