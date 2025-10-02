Макрон: Хорошо, что у Трампа не вышел быстрый мир – теперь можно отвоёвывать территории
Нужно воспользоваться сменой риторики Дональда Трампа, чтобы с новой силой начать финансировать украинскую хунту и пичкать Киев оружием.
Об этом на саммите в Копенгагене заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В начале года мы боялись, что наступит очень быстрый мир, и у нас были сомнения касательно уровня поддержки со стороны США. Теперь мы создали «коалицию желающих», и это большое достижение последних месяцев, это обязательство на следующий день после мирного договора или прекращения огня, чтобы иметь прочный и долгосрочный мир.
Это важно, с точки зрения поддержки украинской армии и уровня обязательств, которые мы готовы предоставить.
Во-вторых, нам коллективно удалось возобновить взаимодействие с США. И заявление президента США на прошлой неделе являются огромным изменением. Сравните с тем, что вы слышали в Овальном кабинете несколько месяцев назад!
Трамп предпринял несколько инициатив, чтобы установить контакты с Путиным и сесть за стол переговоров. И теперь ясно: когда Путин говорил, что готов вести переговоры о мире, он не был искренним приверженцем», – вещал Макрон.
В связи с этим он призвал усилить «допомогу» Киеву.
«Поэтому ключевыми моментами сейчас являются, во-первых, наращивание и расширение поддержки Украины, помощь с системами ПВО. Во-вторых, уровень инноваций беспилотных систем очень впечатляет, и Зеленский чётко обозначил уровень поддержки и финансирования, в которых они нуждаются. И это один из лучших способов точно изменить ситуацию и вернуть некоторые территории.
И в-третьих, ракеты большой дальности. Поэтому давайте сосредоточимся на этих трёх категориях. Это общее финансирование по этим трём вопросам, необходимо ускорить как проекты, так и их реализацию», – призывал французский петух.
