Мачеха-Украина устроила «тёплый приём» бежавшим с Донбасса коммерсам

Вадим Москаленко.  
14.01.2026 13:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1335
 
Дзен, Политика, Украина, Экономика


Коммерсанты подконтрольных Киеву городов Донбасса, решившие бежать из прифронтовой зоны на Украине, столкнулись с получением огромных платёжек за давно закрытые предприятия.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я мажоритарщик из Донетчины, все знают, что происходит сегодня в городах в Дружковке, Краматорске и Славянске. Ко мне обратился малый бизнес с этих территорий.

Предприниматели эвакуировались с территорий активных боевых действий, покинули помещения под обстрелами, фактически потеряли возможность работать, но, несмотря на это, продолжают получать счета за отопление и коммунальные услуги», – возмутился Гнатенко.

«Постановление Кабмина № 206 запрещает штрафы и пеню, но сама проблема начисления долгов никуда не исчезла. Как будет выживать местный бизнес на местах, это никого не беспокоит. Это называется игра в одни ворота.

Именно из-за такого отношения к людям они после окончания войны во многих случаях не планируют возвращения на родную территорию, и на Украину вообще», – решил давить на «больное» укро-депутат.

Метки: ,

