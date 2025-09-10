«Люди не понимают: никакая армия не спасёт Украину» – философ Дацюк
Даже после войны Украина продолжит скатывание в тоталитарное государство без соблюдения свобод и конституции.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы будем очень удивляться, что будут объявлять украинской пропагандой, скажем, через год после войны. Всё что угодно может попасть под это определение. Это и есть возникновение тоталитарного общества.
Свобода-то явно уменьшается, причём, по многим направлениям. А после войны выполнение Конституции вернётся, или нет?», – вопрошал Дацюк.
«Ладно, нам не до свободы, будем унижать и абьюзить друг друга. А как с конституцией? Некоторые общественные движения объявляют некоторые положения Конституции на своей территории недействительными.
Люди не понимают, что в войне нас держит вместе только конституция. Если мы перестаём её выполнять, нас ничего не держит. У нас нет причин быть вместе.
Если конституция для нас умерла, то никакой Украины нет. Украина – это не активисты и не фронтовики. Они нас не спасут, если нет конституция», – подытожил укро-философ.
