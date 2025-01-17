Львовское ТВ: Украина не выдержит без прямого военного участия НАТО

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НАТО и Россия открыто говорят о войне, и только риторика Украины якобы исключительно о мире.

Об этом говорили участники эфира львовского телеканала NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО готовится к войне. Правда, говорит, что будет готово через 4-5 лет. Я знаю, как Украина должна сдерживать эти 4-5 лет без непосредственного участия, я считаю, уже сегодня нет не просто оружия, а физических сил, их военных», – беспокоилась бывшая депутат Верховной рады, экс-глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Оксана Юринец.

Её тревоги разделил бывший глава Волынской таможни, военно-политический эксперт Андрей Андрейкив, который обратил внимание на «три события» за последнее время.

«Первое – это новогоднее обращение Зеленского, где он говорил о мире. С другой стороны, новогоднее обращение Путина. И в начале обращения шли очень интересные мультфильмы, где были перефразированы стихи Тютчева, называется стих «Славяне», в таком максимально патриотическом стиле. Где они говорили, что на развалинах Москвы не легла Россия под волю чужаков, от которых дрожали другие. И это меня наводит на мысль, что в контексте следующего обращения Путина, где он высказывал исключительно воинственную риторику… А перед тем в итоговом марафоне он говорил, что жалеет об одном – что войну начал не в 2022 году, а в 2014 (рагуль запутался, наоборот – ред.)», – вещал Андрейкив.