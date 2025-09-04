Львовский телеведущий: Наступил конец международной изоляции нашего врага
Саммит ШОС и встреча на Аляске – доказательство, что Россия смогла выйти из частичной изоляции и вернуться в топ мировых игроков. Более того, ей удалось запустить сценарий нового миропорядка.
Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это означает конец международной изоляции нашего врага. На этом играть теперь невозможно и ошибочно. То есть, три года отсиделся, выкарабкался, построил другие мосты и теперь по ним выходит на мировую арену как глобальный топ-игрок, который при том еще и демонстрирует, что имеет равноправные, что очень важно, отношения с двумя центрами силы – и с Америкой, и с Китаем.
Это возвращение России на топ мировых игроков, оно запускает совсем иной сценарий – России удалось использовать нашу войну, агрессию к Украине вообще, как способ продвинуть свою собственную модель безопасности, в которой евроатлантическая считается отжившей свое, и нужна другая модель, которая будет учитывать позицию Евразии – той второй половины мира, которая очень помпезно заявила, что она – полноценный дуал, что они будут вести свою самодостаточную контр-политику, и с этим никто ничего не сделает», – заявил Дроздов.
