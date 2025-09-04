Львовский телеведущий: Наступил конец международной изоляции нашего врага

Анатолий Лапин.  
04.09.2025 11:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 527
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Саммит ШОС и встреча на Аляске – доказательство, что Россия смогла выйти из частичной изоляции и вернуться в топ мировых игроков. Более того, ей удалось запустить сценарий нового миропорядка.

Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Саммит ШОС и встреча на Аляске – доказательство, что Россия смогла выйти из частичной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это означает конец международной изоляции нашего врага. На этом играть теперь невозможно и ошибочно. То есть, три года отсиделся, выкарабкался, построил другие мосты и теперь по ним выходит на мировую арену как глобальный топ-игрок, который при том еще и демонстрирует, что имеет равноправные, что очень важно, отношения с двумя центрами силы – и с Америкой, и с Китаем.

Это возвращение России на топ мировых игроков, оно запускает совсем иной сценарий – России удалось использовать нашу войну, агрессию к Украине вообще, как способ продвинуть свою собственную модель безопасности, в которой евроатлантическая считается отжившей свое, и нужна другая модель, которая будет учитывать позицию Евразии – той второй половины мира, которая очень помпезно заявила, что она – полноценный дуал, что они будут вести свою самодостаточную контр-политику, и с этим никто ничего не сделает», – заявил Дроздов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить