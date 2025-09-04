Львовский русофоб пришёл к печальным для Украины выводам по саммиту ШОС
Украина никак не упоминалась на саммите ШОС в Китае не потому, что этого не захотел президент России Владимир Путин, а потому, что никому нет дела до территорий в третьесортной стране, когда решаются вопросы перераспределения влияния в мировом масшабе на сто лет вперед.
Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный украинский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда садятся Моди от Индии, Си от Китая и Путин от России, о чем они будут говорить? Что, о двух областях? Они говорят о разделе мира на лет 100 вперед, они говорят про триллионные обороты, про расчеты своего сотрудничества и взаимопомощи. Там настолько иной уровень разговора, что опустить это к каким-то третьестепенным вопроса – это уже…
Потому неслучайно в тексте декларации нет никакого упоминания Украины. Про Украину нет ни слова не потому, что якобы Путин не хочет на этом акцентировать внимание, а потому, что в мировой повестке это уже третьестепенные вещи.
Сейчас происходит разделение планеты на зоны влияния по клубному принципу, и там уже нужно играть глобально. Но я молчу относительно способности наших великих актеров мыльных сериалов принимать в этом участие на равных», – заявил Дроздов.
