Львовский русофоб пришёл к печальным для Украины выводам по саммиту ШОС

Украина никак не упоминалась на саммите ШОС в Китае не потому, что этого не захотел президент России Владимир Путин, а потому, что никому нет дела до территорий в третьесортной стране, когда решаются вопросы перераспределения влияния в мировом масшабе на сто лет вперед.

Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный украинский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.