Львовский русофоб пришёл к печальным для Украины выводам по саммиту ШОС

Анатолий Лапин.  
04.09.2025 12:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 14
 
Дзен


Украина никак не упоминалась на саммите ШОС в Китае не потому, что этого не захотел президент России Владимир Путин, а потому, что никому нет дела до территорий в третьесортной стране, когда решаются вопросы перераспределения влияния в мировом масшабе на сто лет вперед.

Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный украинский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда садятся Моди от Индии, Си от Китая и Путин от России, о чем они будут говорить? Что, о двух областях? Они говорят о разделе мира на лет 100 вперед, они говорят про триллионные обороты, про расчеты своего сотрудничества и взаимопомощи. Там настолько иной уровень разговора, что опустить это к каким-то третьестепенным вопроса – это уже…

Потому неслучайно в тексте декларации нет никакого упоминания Украины. Про Украину нет ни слова не потому, что якобы Путин не хочет на этом акцентировать внимание, а потому, что в мировой повестке это уже третьестепенные вещи.

Сейчас происходит разделение планеты на зоны влияния по клубному принципу, и там уже нужно играть глобально. Но я молчу относительно способности наших великих актеров мыльных сериалов принимать в этом участие на равных», – заявил Дроздов.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить