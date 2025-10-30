Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ложь украинской пропаганды никогда не подтверждается, но люди продолжают верить лжи из телевизора.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, в свое время приложивший немало для разжигания кровавого конфликта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я почему-то думал, что после Арестовича с его «2-3 неделями», после Буданова с его заявлением что «летом у России кончатся ракеты»… И сейчас пророк, который это сказал, занимает четвёртое место по рейтингу в стране. Всё это вангование – это карты таро. Можно вытянуть, и нафантазировать, много ума для этого не надо. У Гордона тоже всё «уже завтра, стопроцентная информация» – и продолжает иметь миллионные просмотры», – изумлялся Дроздов.