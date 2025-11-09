Львовский нацист: Генсек НАТО заливает, уверяя о достигнутом паритете с Россией

Тарас Стрельцов.  
09.11.2025 00:56
  (Мск) , Львов
Просмотров: 111
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны альянса якобы уже перегнали Россию по производству боеприпасов, не вызывают доверия.

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны альянса якобы уже перегнали Россию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С риторикой у Рютте всё хорошо, и на вербальном уровне надо приветствовать любые жёсткие заявления, которые должны были бы охладить горячие головы в Кремле. Однако Рютте не руководит производством боеприпасов стран-членов НАТО, не управляет их вооружёнными силами и не может заставить отдельные страны-члены НАТО даже поднять свои расходы на безопасность и оборону до уставных норм.

Некоторые страны, такие как Италия и Испания, так и не преодолели отметку 2% расходов. Поэтому очень сомнительна настолько бодрая риторика в стиле советских отчётов о выполнении пятилетнего плана за три года», – сказал Михальчишин.

Тем не менее, он согласился, что «динамика за последний год действительно стала несколько позитивнее».

«Однако даже при сохранении таких оптимистических темпов, как в таких странах, как США, ФРГ, Норвегия, приблизительный паритет по отдельным ключевым категориям боеприпасов должен бы настать не раньше 2027 года. Поэтому по состоянию на окончание 2025-го лично я в такую оценку как реалистическую не имею оснований верить просто из слов уважаемого во всём остальном генсека НАТО», – добавил нацист.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить