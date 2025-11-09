Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны альянса якобы уже перегнали Россию по производству боеприпасов, не вызывают доверия.

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С риторикой у Рютте всё хорошо, и на вербальном уровне надо приветствовать любые жёсткие заявления, которые должны были бы охладить горячие головы в Кремле. Однако Рютте не руководит производством боеприпасов стран-членов НАТО, не управляет их вооружёнными силами и не может заставить отдельные страны-члены НАТО даже поднять свои расходы на безопасность и оборону до уставных норм. Некоторые страны, такие как Италия и Испания, так и не преодолели отметку 2% расходов. Поэтому очень сомнительна настолько бодрая риторика в стиле советских отчётов о выполнении пятилетнего плана за три года», – сказал Михальчишин.

Тем не менее, он согласился, что «динамика за последний год действительно стала несколько позитивнее».