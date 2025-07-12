Львовский бандеровец – Варшаве: «Не о мёртвых поляках надо думать, а о живых москалях»
Лучше бы Варшава готовилась к столкновению с русскими уже в августе этого года, чем обвиняла бандеровцев в геноциде поляков.
Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если инстинкт выживания не помогает этим людям понять, что сейчас угрозой являются не мёртвые с 1943 года, а живые в 2025 г. москали и московские войска, то истина – она же определяется практикой. А практика такая, что сегодня вооружённые силы Польши могут на себе почувствовать эту угрозу. И это не какие-то гипотетические сценарии, а целиком практическая угроза, которая уже в августе этого года может материализоваться на приграничье с Белоруссией и Литвой.
Мы никому не желаем зла, но факт может быть следующий, что польское общество, польская государственность значительно лучше поймут украинское общество и украинское государство, если будет иметь такие же практики, через которые Украина проходит уже более 10 лет. И неизвестно, как себя покажут институты польской государственности и вооружённых сил в подобном столкновении», – угрожал Михальчишин.
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