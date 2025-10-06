Лукьянов: «В итоге останутся Украина и Россия. Без посредников»

Нельзя даже близко сравнивать подход к решению конфликта в Газе и на Украине, поскольку у американцев нет даже близко такой заинтересованности на европейском направлении, как это обстоит с Израилем.

Об этом на канале «ТВЦ» заявил международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поскольку это вообще разное, нельзя говорить о том, что одна схема [трамповского миротворчества] может сработать. Во-первых, сработает ли эта схема с Газой, это бабушка надвое сказала. Совершенно разная ситуация. Что такое Израиль, и какова его роль во внутренней политике США, сколько персон и структур лично и материально заинтересованы в этом регионе, включая самых близких к Трампу людей. … Я помню разговоры, когда Тони Блэр в 2010-х был по урегулированию, тогда дипломаты и наши, и не наши хватались за голову, что невозможно – куда мы ни приедем, у него там конфликт бизнес-интересов», – рассказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что это совершенно не применимо «к конфликту на Украине, в связи с отношениями России и Запада».