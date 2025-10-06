Лукьянов: «В итоге останутся Украина и Россия. Без посредников»
Нельзя даже близко сравнивать подход к решению конфликта в Газе и на Украине, поскольку у американцев нет даже близко такой заинтересованности на европейском направлении, как это обстоит с Израилем.
Об этом на канале «ТВЦ» заявил международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Поскольку это вообще разное, нельзя говорить о том, что одна схема [трамповского миротворчества] может сработать. Во-первых, сработает ли эта схема с Газой, это бабушка надвое сказала. Совершенно разная ситуация. Что такое Израиль, и какова его роль во внутренней политике США, сколько персон и структур лично и материально заинтересованы в этом регионе, включая самых близких к Трампу людей. …
Я помню разговоры, когда Тони Блэр в 2010-х был по урегулированию, тогда дипломаты и наши, и не наши хватались за голову, что невозможно – куда мы ни приедем, у него там конфликт бизнес-интересов», – рассказал Лукьянов.
Он подчеркнул, что это совершенно не применимо «к конфликту на Украине, в связи с отношениями России и Запада».
«Это совершенно другое. Поэтому я думаю, что к моменту, когда наступит какая-то иная ситуация, которая толкнёт, прежде всего, украинскую сторону и Европу к пониманию, что необходим поиск каких-то схем, там не надо будет никаких посредников. Технически помочь обменять тела – да, Арабские Эмираты, но это вопрос не политики.
А политически, как Китай? Что он там будет делать, зачем им это надо? Китайцы, если не видят гарантированного результата для себя, когда можно сказать – вот, мы сделали, как Трамп, зачем им это?
Поэтому я думаю, что в итоге это всё-таки будет Россия и Украина. Не Россия и Америка, которые договорятся и решат, а всё равно в конечном итоге придётся как-то что-то делать именно с Украиной», – считает эксперт.
