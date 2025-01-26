Лукашенко: С приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии, а у ЕС
Евросоюз может изменить свою точку зрения по Белоруссии по приказу из США.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если завтра США сделают заявление или хотя бы промолчат по поводу наших выборов, что вы будете делать? Вам не привыкать, вы же Трампа этого гнобили с утра до вечера до выборов. Как только Трамп выборы выиграл, вы поползли через Атлантический океан — кто ползком, кто по дну, кто по верху. Некоторые не знают, как подползти сегодня к этому Трампу», – сказал Лукашенко.
Он посочувствовал Европе, которой США «разрушили экономику, а она не сопротивляется» – в отличие от России и Белоруссии.
«Тяжелая у вас судьба, у Европы. Ждите. Вам надо обеспокоиться этим. С приходом Трампа проблемы не у Белоруссии будут — в Европе будут проблемы. Они уже у вас начались. Он вам сказал прямо (и молодец, я его в этом поддерживаю, хотя не во всем): вы хотите в Украине воевать, так платите не 2%, а 5%. И вы, как ужи, как змеюки, крутитесь-вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения», – сказал Лукашенко.
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