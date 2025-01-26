Лукашенко: С приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии, а у ЕС

Евросоюз может изменить свою точку зрения по Белоруссии по приказу из США.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если завтра США сделают заявление или хотя бы промолчат по поводу наших выборов, что вы будете делать? Вам не привыкать, вы же Трампа этого гнобили с утра до вечера до выборов. Как только Трамп выборы выиграл, вы поползли через Атлантический океан — кто ползком, кто по дну, кто по верху. Некоторые не знают, как подползти сегодня к этому Трампу», – сказал Лукашенко.

Он посочувствовал Европе, которой США «разрушили экономику, а она не сопротивляется» – в отличие от России и Белоруссии.