Лукашенко призвал украинцев избрать «Сталина в сапогах» и забыть о Крыме
Украина не сможет восстановиться после СВО без помощи России и Белоруссии.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина-Украина, а она так уже… Разорили, на колени поставили. Не знаю, как они без нас и без России будут выкарабкиваться. О них скоро все забудут. Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, какие-то месторождения, где-то выгодные куски экономики ТНК подберут. Американцы и европейцы будут их поддерживать. А чтобы страну отстроить – только Россия сможет помочь», – сказал Лукашенко.
Он считает, что украинскому руководству нужно сейчас «мобилизовать народ, а не карманы набивать».
«Надо как Сталин. Сапоги одел, одна рубашка, одна шинель и пошел. Надо будет мобилизовываться. От этого будет зависеть дальнейшее в Украине», – сказал Лукашенко.
Но сделать это не сможет ни утративший легитимность Владимир Зеленский, ни его возможный преемник Валерий Залужный.
«Поэтому украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего президента, который в одних сапогах (ладно, пусть будут две пары сапог и две шинели) начать восстанавливать страну и договариваться, прежде всего, с соседями», – сказал Лукашенко.
Он допускает, что «украинский Сталин» сможет договориться о статусе Крыма.
«Я даже не исключаю, что и Крым… Придет новое поколение, и по Крыму решится вопрос, и по Донбассу по этому. Может, и границы между государствами не будет. Но надо сегодня исходить из реалий, а не говорить, что Крым вернем. Россия Крым не отдаст. Даже на Западе им говорят: это вопрос отрезанный, решенный. Что сегодня россияне уйдут с территорий, подконтрольных армии российской? Я не представляю, что должно случиться, чтобы они ушли оттуда, где они сейчас находятся», – сказал Лукашенко.
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