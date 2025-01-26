Лукашенко призвал украинцев избрать «Сталина в сапогах» и забыть о Крыме

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Украина не сможет восстановиться после СВО без помощи России и Белоруссии.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина-Украина, а она так уже… Разорили, на колени поставили. Не знаю, как они без нас и без России будут выкарабкиваться. О них скоро все забудут. Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, какие-то месторождения, где-то выгодные куски экономики ТНК подберут. Американцы и европейцы будут их поддерживать. А чтобы страну отстроить – только Россия сможет помочь», – сказал Лукашенко.

Он считает, что украинскому руководству нужно сейчас «мобилизовать народ, а не карманы набивать».

«Надо как Сталин. Сапоги одел, одна рубашка, одна шинель и пошел. Надо будет мобилизовываться. От этого будет зависеть дальнейшее в Украине», – сказал Лукашенко.

Но сделать это не сможет ни утративший легитимность Владимир Зеленский, ни его возможный преемник Валерий Залужный.

«Поэтому украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего президента, который в одних сапогах (ладно, пусть будут две пары сапог и две шинели) начать восстанавливать страну и договариваться, прежде всего, с соседями», – сказал Лукашенко.

Он допускает, что «украинский Сталин» сможет договориться о статусе Крыма.