Лукашенко объяснил, зачем попросил «Орешник»

Установка баллистических ракет «Орешник» будет передана Белоруссии «со дня на день». Для обеспечения безопасности страны достаточно одного комплекса.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. Мы не отказываемся от ядерного оружия, но это страшное оружие, а «Орешник» не такое страшное. Пускай будет у нас. Оно будет размещено ближе к Смоленску, я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко, но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести», – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что имеющиеся у Белоруссии ракетные комплексы «Искандер» и «Полонез» «достают до Варшавы и Киева, про Вильнюс речи нет».