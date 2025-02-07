Лукашенко обменяет «знаковых змагаров» на снятие санкций

Елена Острякова.  
07.02.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Санкции


Лидеры Беломайдана будут отпущены из тюрьмы только в обмен на снятие западных санкций с Белоруссии.

Об этом белорусский политик-коммунист Юрий Воскресенский заявил в эфире телеканала СТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидеры Беломайдана будут отпущены из тюрьмы только в обмен на снятие западных санкций с...

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«Пока не будут отменены все санкции, не будет открыто небо и погранпереходы, никто из 20-30 закоперщиков не выйдет. Хотите их вытащить – просите своих хозяев, чтоб снимали санкции с наших предприятий», – сказал Воскресенский.

При этом он отметил, что после освобождения лидеры оппозиции должны уехать на Запад. Однако, что мешает Западу обмануть и быстро найти повод для новых санкций, Воскресенский не пояснил.

В 2024 году президент Александр Лукашенко помиловал 293 рядовых участника Беломайдана. Эмигрантская оппозиционная белорусская пресса периодически публиковала материалы о тяжелом состоянии в тюрьме таких «знаковых змагаров» как Мария Колесникова, Виктор Бабарико и других. После этого белорусские власти обычно размещают в интернете видеоролики с веселыми политзакюченными.

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