Лукашенко накануне переговоров с США припугнул отказом от доллара

Елена Острякова.  
15.11.2025 20:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 124
 
Белоруссия, Дзен, Политика, США


Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал местных экспертов,  которые не советуют государству заниматься майнингом криптовалюты, ссылаясь на её нестабильность.

Об этом Батька заявил на совещании по атомной энергетике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас сейчас весь мир занят более глобальной проблемой – уйти от зависимости от доллара. И этот процесс будет нарастать. Криптовалюта – один из вариантов ухода. Так почему мы так переживаем из-за какой-то волатильности? Ну, наверное, она будет. Но волков бояться – в лес не ходить», – сказал Лукашенко.

Ресурсы беглой белорусской оппозиции, комментируя это высказывание, замечают, что угроза уйти от доллара озвучена накануне анонсированных самим Лукашенко переговоров с США.

Американцы уже заявили, что ожидают от Минска освобождения еще 50 «политзаключенных.

«Тактика «малых сделок» не нова: аналогичным образом действовали руководители ГДР и Румынии, превращая освобождение диссидентов… в инструмент политической торговли», – писала «Немецкая волна» (СМИ-иноагент в РФ).

Уже известно, что на переговорах с американцами одним из вопросов будет обсуждение ситуации на границе с Литвой. Еще 29 октября Вильнюс полностью закрыл все переходы на месяц, но с оговоркой, что этот срок может быть продлен. В результате были сорваны поставки из Китая и Казахстана. У границы скопилось большое количество фур.

Сам Лукашенко заявлял, что США имеют влияние на решение литовцев: «чувствую, что без них тут не обошлось».

Президент США Дональд Трамп, как известно, предостерегал страны БРИКС о последствиях попыток создать альтернативную доллару валюту, угрожая введением 100-процентных пошлин на товары этих стран.

