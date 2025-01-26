Лукашенко набрал больше, чем Путин. Главная интрига: Признает ли Пашинян?
Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,70%. Все 5325 участков для голосования закрылись. Об этом сообщила белорусская ЦИК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На севере и западе явка была чуть ниже (86-89%), чем на востоке и юге (90-93%). Общую статистику подпортил Минск. Явка в столице оставила менее 70%. Эту разницу помимо прочего можно трактовать как результат оппозиционной пропаганды, которая работала через интернет.
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Змагары не решились на открытые формы протеста и призывали последователей не ходить на выборы или голосовать против всех. Согласно результатам экзитпола, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций, против всех проголосовали 5%.
При желании подыграть оппозиции, в целом ее электорат можно оценить в 30%, хотя это и будет некорректно. Сконцентрирована протестная публика, как обычно, в столице.
Остальные белорусы продемонстрировали полное единство, проголосовав в основном за действующего президента Александра Лукашенко. Он набрал предварительно 87,6%, больше чем Владимир Путин в прошлом году.
«В принципе за Сыранкова, Гайдукевича и Хижняка голосовали тоже сторонники Александра Лукашенко. Так что можно уверенно сказать, что поддержка Батьки в стране – за 90 процентов. Тотальная, безоговорочная, грандиозная победа патриотических сил Беларуси», – резюмирует итоги выборов провластный телеведущий Григорий Азаренок.
Подтверждая его слова, один из проигравших кандидатов Олег Гайдукевич поспешил поздравить Лукашенко.
«Его победа доказывает, что он не только Президент, но и поистине национальный лидер страны. Как председатель Либерально-демократической партии Беларуси я доволен результатами выборов», – написал Гайдукевич.
«Когда-то, может быть, кто-то кое-где порой был и против Лукашенко. Но после 2020 и 2022 года, когда Лукашенко подавил путч, и не дал вовлечь Белоруссию в войну, – после этого на Лукашенко буквально молятся большинство белорусов», – считает российский политолог Сергей Марков.
«После 24 февраля 2022 года даже белорусские оппозиционеры вынужденно заговорили о формировании в покинутой ими стране «новой лояльности». Потому что у Лукашенко в Беларуси всегда была альтернатива, и она всегда была однозначна, проста, внутренне непротиворечива и мощно подпитываема извне. К услугам белорусов всегда была восточно-европейская матрица – поступление на службу ЕС, НАТО и США в качестве Анти России. Судьба Украины, в которой до власти дорвались ровно такие же «змагары», как те, что пытались устроить в Минске Майдан, закрыла для белорусов все вопросы и расставила все точки над «i». Потому и Лукашенко», – разъясняет его коллега Александр Носович.
Еще один эксперт Марат Баширов, что главное сейчас не итоги выборов, в которых никто не сомневается, а их признание.
«Мы признаем, Китай признает. Многие другие страны признают. Европейские страны не все признают. США не признают. А главная интрига: признает ли Армения? И дело не том, что Лукашенко троллил Пашиняна последнее время. Вопрос: решится ли Пашинян ещё на один шаг разрыва с Россией? А это именно так будет выглядеть», – написал Баширов.
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