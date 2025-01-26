Лукашенко: На линии фронта могут быть только белорусские миротворцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы принять участие в мирных переговорах по Украине, чтобы интересы его страны были соблюдены.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Часто крутят-вертят этот вопрос. Как будто Лукашенко с ума сойдет, если он не будет за столом переговоров. Дело не в Лукашенко. Здесь нет личных амбиций. И ими переболел. Я исходил из двух моментов. Первый – национальные интересы. Есть на этом клочке земли интересы белорусского народа? Есть. Второе, Володя Зеленский постоянно пропагандирует гарантии спокойствия и безопасности в этом регионе. Если ты хочешь таких гарантий, нужно, чтобы были учтены интересы всех, и должны быть привлечены все участники этого процесса, в том числе и белорусы», – сказал Лукашенко.

Он рассказал, как в начале СВО Зеленский «выкобенивался, как плохой шоумен» и ему приходилось удерживать российскую делегацию. На новых переговорах «старший брат отстоит наши интересы», надеется Батька.

При этом отправлять миротворцев на Украину Лукашенко не хотел бы, но готов, поскольку «литовцы, латыши поляки туда рвутся, и Зеленский, и Запад это приветствуют», а только «младший брат сможет помирить старшего и среднего».

«Если во имя доверия и справедливости, то кроме белорусской армии у них ничего нет. Это не значит, что я пошлю в качестве миротворцев свою армию 70 тысяч и там их выстрою. Но ради того, чтоб было, как договорятся, – это только белорусы. Других нет. Все остальные будут тянуть либо на запад, либо на восток. Поэтому договориться они могут только о белорусских миротворцах. Но я туда не рвусь и на сегодняшний день не собираюсь отправлять миротворцев», – сказал Лукашенко.

Он сомневается, что Украина выполнит требования РФ и освободит от ВСУ новые российские регионы, поэтому мир будет заключен по линии соприкосновения. При этом «Западу нужно пропихнуть своих миротворцев», а Москва выступает против этого. В этом «серьезном споре» все зависит от того, «кто послабее окажется».