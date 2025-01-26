Лукашенко и Умке «фиолетово» на «пресмыкающийся» ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово» на резолюцию Европарламента с призывом не признавать итоги выборов, которые проходят сегодня.

Об этом белорусский лидер сказал сегодня на пресс-конференции, которая традиционно проходит в Минске еще до завершения подсчета голосов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне. Вы скажите что-нибудь про американские выборы. Страшно. А тут можно. Знают, что ничего не будет. Высказались. Даже в Америке это смех вызвало у отдельных специалистов. Ребята, как всегда, поторопились и наляпали, отчего придется отмываться. Но они не будут. Это же не США, не Китай и не Россия».

Он заявил, что знал о готовящейся резолюции Европарламента заранее, потому что несколько ее вариантов писали представители беглой белорусской политической эмиграции. Батька предостерег ЕС от сотрудничества со змагарами, которые формируют вооруженные банды на Украине:

«Смотрите, чтобы они пулеметы против вас не повернули».

Цена резолюции Европарламента, по мнению Лукашенко – «ноль».

«Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы США и Трампа, что-нибудь в Америке изменилось бы? Или Стармера я не признаю. Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно также у нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, мне это абсолютно «фиолетово», вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы», – сказал Лукашенко.

Вместе с тем, он заявил, что Белоруссия готова на диалог с ЕС, «даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику», и если он изменит позицию по выборам, Минск его поблагодарит.

Сегодня на выборы Лукашенко пришел со своим шпицем Умкой, который проделал подозрительные движения у стены, видимо также выражая свое отношение к европейской резолюции.