«Лучше в тюрьму, чем на мясо в ВСУ!» – пленные обратились к украинцам

Вадим Москаленко.  
25.06.2025 13:50
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Сюжет дня, Украина


Украинским мужчинам лучше сесть в тюрьму, чем попасть на фронт, где их гарантированно будут использовать как пушечное мясо.  

Об этом говорится в распространенном обращении украинских военнопленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским мужчинам лучше сесть в тюрьму, чем попасть на фронт, где их гарантированно будут...

Военнопленный Александр Чебышев рассказал, как проходит незаконная мобилизация, когда даже инвалидов отправляют на верную смерть.

«Делают облавы на остановках, на автостанциях, на жд вокзалах. Медкомиссия проходит всюду одинаково, потому что у них просто готовые штампы, печати о том, что ты здоров. Был человек с ДЦП, и его забрали, и всё, х*й его знает, что дальше с ним», – рассказал Чебывшев.

Другие военнопленные рассказали похожие истории.

«Медкомиссия у нас так: зашёл в кабинет, подписали, вышел, и всё. У нас медкомиссии нет. У человека один глаз вообще не видит, а его поставили пулемётчиком. Ё**ное командование 32 бригады, и нашей, всё это сделало. Мы как пушечное мясо», – вспоминает Виктор Коток.

Военнопленный Евгений Молчанов признаётся: лучше бы отправился в тюрьму, чем на фронт.

«Вручили повестку, посадили в бусик и отвезли в военкомат. Отправили на передний край необученных. Наверное, лучше бы я отказался сразу, и сел бы, чтобы не видеть то, что было, и не воевал», – сказал он.

«Зашёл в магазин за хлебом. Вышел – а меня уже встречали. Наших командиров вообще с нами не было, они нас отправили «на мясо», – подтверждает военнопленный Сергей Наневский.

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