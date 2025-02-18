Без иностранной поддержки фронт стремительно покатится на запад, и никакой героизм ВСУ уже не спасёт Украину.

Об этом на канале Politeka заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, Трамп искренне будет пытаться решить своё обещание по прекращению войны за счёт слабой стороны. А слабой стороной он, очевидно, считает Европу и Украину. Надо сказать, Украина дала достаточно веские для этого основания. Такая тотальная коррупция внутри страны во время войны – это не просто признак слабости, это признак того, что с этой властью особо не о чем разговаривать…

Ну, раз мы докатились до такой жизни, то теперь решают за нас. Посмотрим, как Зеленский будет себя вести, как Европа, в первую очередь. Потому что если и Европа согласится с такой постановкой вопроса, у нас вообще не будет выбора», – констатировал «Грин».