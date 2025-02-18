Лучше перемирие на любых условиях, чем продолжение войны без поддержки – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
18.02.2025 21:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без иностранной поддержки фронт стремительно покатится на запад, и никакой героизм ВСУ уже не спасёт Украину.

Об этом на канале Politeka  заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без иностранной поддержки фронт стремительно покатится на запад, и никакой героизм ВСУ уже не...

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«Может, Трамп искренне будет пытаться решить своё обещание по прекращению войны за счёт слабой стороны. А слабой стороной он, очевидно, считает Европу и Украину. Надо сказать, Украина дала достаточно веские для этого основания. Такая тотальная коррупция внутри страны во время войны – это не просто признак слабости, это признак того, что с этой властью особо не о чем разговаривать…

Ну, раз мы докатились до такой жизни, то теперь решают за нас. Посмотрим, как Зеленский будет себя вести, как Европа, в первую очередь. Потому что если и Европа согласится с такой постановкой вопроса, у нас вообще не будет выбора», – констатировал «Грин».

«Какой бы формат прекращения огня ни приняли, совершенно точно он будет лучше, чем если мы продолжим эту войну самостоятельно… Если принцип стоим, где стоим – мы вынуждены будем принять.

Потому что если мы скажем – нет, мы будем сами продолжать, то мы уже не будем стоять там, где стоим. Мы покатимся без поддержки. Несмотря на все наши героизмы, дроны и прочие достижения», – рассуждал укро-эксперт.

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