Луценко: Украина попала в идеальный шторм. Нам грозит холодомор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская энергетическая инфраструктура стала жертвой – как безответственности властей, так и результатом исчерпания ракет ПВО.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Елены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.