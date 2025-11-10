Луценко рассказал, кто эти люди, верящие Зеленскому
Украинский режим потерял возможности для манипуляций обществом.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наша власть является профессиональной только в одном направлении – направлении клипов, которые рассчитаны на зрителя, который никогда не проверяет заголовки. И потому она дает заголовки о победах, рассчитывая на то, что 73% ей поверят. Но время таких манипуляций давно прошло. И сегодня им верят около 20%. Это потребители Единого марафона», – сказал он.
Впрочем даже потребители государственной пропаганды осознают, что им врут, и рассказал о своих беседах с такими людьми.
«Да, знаю, мне так легче, чем знать всю катастрофу, которую знаете вы. Вот я живу спокойно, у меня сердце не скачет, не жмет», – передает Луценко слова таких людей.
