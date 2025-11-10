Луценко: Принято решение устранять Ермака и Зеленского

Игорь Шкапа.  
10.11.2025 18:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1270
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское руководство прекрасно осознает, что их не видят дальше у власти ни Вашингтон, ни Брюссель.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство прекрасно осознает, что их не видят дальше у власти ни Вашингтон, ни...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вырисовывается совершенно ясная картина. США посылают сигнал нашим руководящим долбодятлам, что они должны наконец думать о том, как окончить войну и отойти от власти», – сказал Луценко.

По его словам, для Запада уже очевидно, что команда Зеленского «не может обеспечить не только победу, но и элементарные жизненные потребности Украины».

«Они разворовывают все, до чего могут дотянуться, они уничтожают большую часть, от 30 до 50%, помощи. Поэтому принято решение их устранять. Поэтому уже три поездки президента Зеленского в Вашингтон заканчиваются печальным разговором Владимир Александровича с Ермаком: нас не видят в следующей власти. В ответ наш президент слышит [от Ермака] фразу, которую знают во всех столицах Европы и Вашингтоне: «Тогда зачем нам эти выборы? Тогда зачем нам любой мир?».

И вот вот из этой страшной для нас точки пытаются вытолкнуть эту парочку статьями и намеками об объемах компромата, который, в принципе, существует, но ради стабильности Украины они пока что идут небольшими сливами», – считает Луценко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить