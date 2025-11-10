Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство прекрасно осознает, что их не видят дальше у власти ни Вашингтон, ни Брюссель.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вырисовывается совершенно ясная картина. США посылают сигнал нашим руководящим долбодятлам, что они должны наконец думать о том, как окончить войну и отойти от власти», – сказал Луценко.

По его словам, для Запада уже очевидно, что команда Зеленского «не может обеспечить не только победу, но и элементарные жизненные потребности Украины».