Лондон поддерживает либеральных фашистов везде – и в Грузии, и в России, и на Украине, – грузинский политик

Михаил Рябов.  
20.06.2025 17:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 305
 
Великобритания, Грузия, Дзен, Политика, Россия, Украина


У здравомыслящих сил в Грузии не вызывает удивления инцидент с нацистским приветствием, брошенным с балкона посольства Великобритании в Москве на приеме по случаю дня рождения английского короля.

Либералы-фашисты традиционно прикармливаются посольствами Запада на постсоветском пространстве, заявил «ПолитНавигатору» Темур Пипия, генсек грузинской партии «Солидарность во имя Мира».

У здравомыслящих сил в Грузии не вызывает удивления инцидент с нацистским приветствием, брошенным с...

По словам политика, англичане не только опекают террористический режим в Киеве – западные посольства курируют в Грузии условный лагерь саакашистов. Их руками неоднократно предпринимались попытки переворота в Тбилиси с целью прихода к власти сил, что втянут страну в новый конфликт с Россией – откроют «второй фронт» на Кавказе.

«Они поддерживают финансово и морально ультраправые, радикальные группировки, которые несколько раз участвовали в попытках переворота в Грузии. Сейчас правительство Грузии как раз потребовало от посольства Англии открыть информацию о финансовых потоках, которые исходят из британского учреждения. Как раз на основе закона о прозрачности, который был принят накануне вопреки протестам западников. Так что в Грузии те же самые проблемы», – сказал Пипия.

Он напомнил, что представители этих же сил формировали т.н. «Грузинский легион», воевавший на стороне ВСУ против Донбасса.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить