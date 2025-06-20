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У здравомыслящих сил в Грузии не вызывает удивления инцидент с нацистским приветствием, брошенным с балкона посольства Великобритании в Москве на приеме по случаю дня рождения английского короля.

Либералы-фашисты традиционно прикармливаются посольствами Запада на постсоветском пространстве, заявил «ПолитНавигатору» Темур Пипия, генсек грузинской партии «Солидарность во имя Мира».

По словам политика, англичане не только опекают террористический режим в Киеве – западные посольства курируют в Грузии условный лагерь саакашистов. Их руками неоднократно предпринимались попытки переворота в Тбилиси с целью прихода к власти сил, что втянут страну в новый конфликт с Россией – откроют «второй фронт» на Кавказе.

«Они поддерживают финансово и морально ультраправые, радикальные группировки, которые несколько раз участвовали в попытках переворота в Грузии. Сейчас правительство Грузии как раз потребовало от посольства Англии открыть информацию о финансовых потоках, которые исходят из британского учреждения. Как раз на основе закона о прозрачности, который был принят накануне вопреки протестам западников. Так что в Грузии те же самые проблемы», – сказал Пипия.

Он напомнил, что представители этих же сил формировали т.н. «Грузинский легион», воевавший на стороне ВСУ против Донбасса.